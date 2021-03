Advogada de Rosa Grilo acusada de simulação de crime e posse de arma proibida

A advogada de Rosa Grilo, Tânia Reis, foi acusada pelo Ministério Público (MP) de simulação de crime e posse de arma proibida. Também João de Sousa, consultor forense e ex-PJ, está acusado dos mesmos crimes.



A informação foi avançada ao CM por João de Sousa.





A acusação surge no mesmo dia em que a viúva do triatleta e António Joaquim conhecem a decisão do Supremo Tribunal de Justiça.Rosa Grilo foi condenada, em primeira instância, a 25 anos de prisão pela morte de Luís Grilo. O amante, António Joaquim foi ilibado. O caso chegou ao Supremo após a arguida ter recorrido.Em atualização