Prédios consumidos pelo fogo em Cascais. Incêndio não dá tréguas aos mais de 200 bombeiros que combatem as chamas

Sete meios aéreos e mais de 100 bombeiros estão a combater um incêndio de grandes dimensões numa zona de mato, junto a casas em Alvide, Alcabideche, Cascais. A terceira circular de Cascais está cortada.As autoridades estão a impedir o regresso a casa dos moradores naquela zona. Osabe que pelo menos uma casa ficou destruída pelas chamas.Segundo o que oconseguiu apurar, cerca das 19h10, encontravam-se no local 151 operacionais, acompanhados por sete meios aéreos e 39 meios terrestres.A PSP, GNR e polícia municipal foram mobilizadas ao local, assim como as corporações do concelho de Cascais, Oeiras e Sintra.O alerta ocorreu às 18h07.Em atualização