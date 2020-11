Além das SAD's do Benfica e do Santa Clara, a Polícia Judiciária também está a fazer buscas na Sociedade Anónima Desportiva do Sporting, segundo informações recolhidas pela SÁBADO . Porém, fonte oficial da SAD leonina garantiu que a as buscas em Alvalade não estão relacionadas com os processos relativos ao Benfica e Santa Clara e com o caso Mala Ciao.O Sporting confirmou já, em comunicado, as buscas por parte da Polícia Judiciária."A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD confirma a realização de buscas por parte da Polícia Judiciária às suas instalações. Em causa um alegado crime de branqueamento de capitais referente ao período de 2011 a 2014. A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD disponibiliza-se para colaborar com as autoridades para o esclarecimento de todo este processo.Congratulamo-nos ainda com o esforço do Ministério Público e das autoridades competentes em prol da verdade desportiva e da transparência, contribuindo para a dignificação do futebol português, neste e noutros processos".