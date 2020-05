Suspeito da morte do rapper Mota Jr detido no Porto

Um dos suspeitos da morte do rapper Mota Jr, Edi Barreiros, foi detido esta terça-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.



O suspeito do homicídio entrou em Portugal pelas 11h50 oriundo de Londres, no Reino Unido, para onde teria fugido após o crime.

A detenção de Edi Barreiros foi feita pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do Porto no âmbito dos mandados de captura internacionais emitidos após o assassinato do músico e estrela do Youtube.

O suspeito foi entregue à Polícia Judiciária.

Em atualização