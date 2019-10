Tiroteio junto a igreja na Alta de Lisboa mobiliza PSP

A PSP de Lisboa foi mobilizada esta tarde para as imediações da Igreja da Charneca do Lumiar, na Alta de Lisboa, devido a um tiroteio.



De acordo com moradores na zona, dois homens de moto dispararam contra elementos de uma família rival, que a seguir ripostou com as armas que tinha. As mesmas testemunhas alegam ter sido obrigadas a fechar-se em casa devido aos disparos efetuados. Não há, para já, feridos a registar.

O Comando da PSP de Lisboa remeteu para mais tarde esclarecimentos sobre a situação, uma vez que os agentes ainda estavam no terreno a tentar controlar a situação.