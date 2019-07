Trabalhador em estado grave após ser eletrocutado nas minas de Aljustrel

Um homem de 51 anos ficou gravemente ferido após ser eletrocutado enquanto trabalhava nas minas de Aljustrel, em Beja, ao final da tarde desta segunda-feira.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando Territorial da GNR de Beja, o funcionário ficou com queimaduras nas mãos e pernas e - devido à gravidade das mesmas - foi transportado de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa.O alerta foi dado cerca das 19h30 e no local encontram-se 12 operacionais e quatro viaturas de apoio, de acordo com informação disponibilizada na página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC).sabe também que este é já o quarto acidente de trabalho que aconteceu nesta mina este ano. Os outros três funcionários morreram e sempre por motivos distintos.Um dos trabalhadores terá caído num buraco, outro quando manuseava uma máquina e o terceiro devido ao rebentamento de uma conduta de ar comprimido.