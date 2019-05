Três esfaqueados em rixa em Vila Nova de Gaia

Uma rixa terminou ao início da noite desta quinta-feira com três pessoas esfaqueadas na rua Conceição Fernandes, em Vila Nova de Gaia.Um jovem, de 25 anos, ficou em estado muito grave e a companheira, com a mesma idade, sofreu ferimentos ligeiros.A terceira vítima é também um homem que está em estado grave.Tudo indica que na origem do crime terá estado uma discussão entre vizinhos, situação que ainda não foi confirmada pelas autoridades.No local estão os Bombeiros de Avintes e de Coimbões e também a PSP.