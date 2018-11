Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Quatro a cinco vítimas submersas" após estrada ter abatido em Évora

Estrada liga Borba e Vila Viçosa e está ladeada por pedreiras.

16:47

Um troço da estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa, em Évora, abateu esta segunda-feira pelas 15h45. "Quatro a cinco pessoas" ficaram submersas confirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora.



Um carro e uma máquina retro-escavadora ficaram submersas na sequência do acidente, confirmou fonte do CDOS Évora.



Fonte do INEM assinalou que a retroescavadora seria de uma empresa que opera numa das pedreiras da zona, enquanto os automóveis seriam de particulares.



O INEM acrescentou que já acionou um helicóptero, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) e diversas ambulâncias de várias corporações de bombeiros, além de uma equipa de psicólogos.



O alerta foi dado pouco antes das 16h00 e no local estão 43 operacionais apoiados por 14 viaturas e um meio aéreo.