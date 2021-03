Um suspeito detido e dois em fuga após troca de tiros que levou a cerco policial em bairro no Seixal

Ao minuto Atualizado a 23 de mar de 2021 | 20:34

20:15 | 23/03 Um suspeito detido e dois em fuga Terminou a operação musculada no bairro do Seixal. A megaoperação resultou na detenção de um suspeito e há dois que se encontram em fuga.



De acordo com a comissária, os suspeitos não estariam nas habitações que foram cercadas pela polícia.

20:12 | 23/03 Tensão no bairro do Seixal com moradores a quererem voltar a casa O presidente da Associação de Moradores da Quinta das Lagoas e a família estão entre as dezenas de moradores daquele bairro que estão impedidos de regressar a casa devido ao incidente entre um grupo e a polícia. O presidente da Associação de Moradores da Quinta das Lagoas e a família estão entre as dezenas de moradores daquele bairro que estão impedidos de regressar a casa devido ao incidente entre um grupo e a polícia. "Estou à espera para entrar em casa há mais uma hora, mas a minha mulher já aqui está desde o meio-dia", disse pelas 19h15 aos jornalistas Nelson Mendes, de 34 anos, operário da construção civil, residente naquele bairro, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, há cerca de 12 anos. Ao início da tarde, um presumível grupo de moradores disparou contra agentes da PSP que se deslocaram ao bairro da Quinta das Lagoas, na sequência de "desordens e agressões". "Não temos para onde ir, só tenho família em Cascais, mas não é fácil levar para lá toda a família neste momento", acrescentou o presidente da associação de moradores da Quinta das Lagoas, onde residem mais de 300 pessoas.

19:40 | 23/03 Imagens exclusivas dentro do bairro Reveladas as primeiras imagens no interior do bairro.



Reveladas as primeiras imagens no interior do bairro.

19:16 | 23/03 Moradores impedidos de entrar nas casas enquanto polícia tenta resolver conflito Os moradores do bairro de Corroios estão na rua à espera para poderem voltar às suas casas. Em declarações à CMTV, Nelson Mendes queixa-se que com o cair da noite não sabem para onde poderá ir.



No aglomerado de pessoas que espera para poder regressar a casa incluem-se crianças e pessoas que sairam de manhã para trabalhar e regressam agora ao bairro sem ter para onde ir.



A câmara já assegurou que vão ser distribuídas refeições a estes moradores até que sejam autorizados a regressar a casa.

18:27 | 23/03 PSP vai iniciar negociações com suspeitos A PSP vai iniciar negociações com os suspeitos que ao início da tarde dispararam contra os agentes que se deslocaram ao bairro da Quinta das Lagoas, em Santa Marta de Corroios, no Seixal, na sequência de "desordens e agressões".



"Será iniciado o contacto verbal com os suspeitos - negociação - tendendo a resolver os incidentes sem necessidade de intervenção tática", afirmou a comissária da PSP Sara Ferreira, em declarações aos jornalistas no local onde está a decorrer a operação policial, no distrito de Setúbal.



Segundo a comissária, pelas 12h20 a PSP foi chamada à Rua Bento Gonçalves e, ao chegarem ao local, os agentes "depararam-se com suspeitos armados que dispararam contra si, tendo os polícias ripostado recorrendo igualmente a armas de fogo".

17:39 | 23/03 PSP evacua casas no Seixal e “garante segurança” dos moradores em cerco a 10 homens armados A Comissária da PSP fez um ponto da situação do cerco policial no bairro do Seixal tendo se recusado a responder às perguntas dos jornalistas.



A agente referiu que a PSP chegou ao bairro por volta das 12h10, após terem sido chamados devido a conflitos na zona, foram recebidos com tiros por parte de moradores, mas garante que não há agentes feridos.



O local foi reforçado com mais agentes e unidades especiais das forças de segurança, algumas casas foram evacuadas e carros retirados do perímetro de atuação para garantir a segurança dos moradores.

16:26 | 23/03 PSP localiza os 10 indivíduos barricados no bairro Ao que o CM conseguiu apurar, os 10 indivíduos que a PSP procura já foram localizados. Estão encapuzados e barricados em duas casas do bairro da Quinta das Lagoas.

15:54 | 23/03 Posto de Comando Tático montado no local Será montado um Posto de Comando Tático no local devido à complexidade da operação.



A PSP levantou também um drone na zona.

15:16 | 23/03 Localização do bairro

15:02 | 23/03 Acionado o Grupo de Operações Especiais da PSP A PSP reforçou os operacionais no local e alargou o perímetro de segurança. Foi também acionado o Grupo de Operações Especiais.

14:55 | 23/03 Suspeitos armados e escondidos Há pelo menos dois homens armados e escondidos no telhado, segundo apurou o CM, após o tiroteio que surpreendeu os agentes da autoridade. Um dos suspeitos será ex-recluso.

A PSP foi chamada à zona de Santa Marta de Corroios, no concelho do Seixal devido a alguns distúrbios, tendo sido recebida a tiro.O alerta foi dado pelas 12h20 desta terça-feira.As autoridades trocaram alguns tiros com moradores do bairro. Uma pessoa terá sido atingida.