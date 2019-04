Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto e quatro feridos em colisão com três carros na A1 em Condeixa-a-Nova

Trânsito está condicionado no sentido Norte-Sul.

15:19

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas na sequência de uma colisão entre três veículos ligeiros na Auto-estrada 1, no sentido Norte - Sul, em Condeixa-a-Nova, Coimbra, durante a tarde deste sábado.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, o alerta foi dado às 14h16, sendo que o acidente ocorreu ao quilómetro 179.



A mesma fonte avançou que cerca das 15h25, encontravam-se no local 33 operacionais e 13 viaturas de apoio. O trânsito está condicionado.