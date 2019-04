Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto e um ferido em atropelamento em Loures

Acidente aconteceu cerca das 20h55.

22:13

Um pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de um atropelamento em no IC 17, no sentido Camarate - Loures, na zona de Frielas, Loures, ao início da noite desta quarta-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Lisboa, no local encontram-se 12 operacionais e cinco veículos de apoio.



A mesma fonte avançou que o trânsito esteve condicionado mas não houve necessidade de corte de via.



O alerta foi dado cerca das 20h55.



Em atualização