Jovem morre e outro fica ferido em despiste de carro em Faro

Um jovem morreu e outro ficou gravemente ferido na sequência do carro onde seguiam se ter despistado durante a madrugada desta terça-feira, em Faro.Segundo o que oconseguiu apurar, na viatura ligeira seguiam quatro jovens. O alerta ocorreu às 04h03 e mobilizou ao local 27 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Faro, assim como a Cruz Vermelha e 11 viaturas do INEM.As autoridades investigam as causas do acidente.