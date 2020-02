Jovem de 25 anos morre em colisão entre carro e ambulância em Barcelos

Uma jovem de 25 anos morreu este sábado de manhã na sequência de uma colisão entre um carro e uma ambulância em Barcelos. A vítima mortal é a condutora do veículo ligeiro.A mulher despistou-se e terá embatido contra a viatura do INEM, tendo depois colidido contra o muro de uma casa. Dois elementos dos bombeiros de Barcelos, que seguiam na ambulância, ficaram feridos e foram transportados ao hospital.O INEM ainda tentou socorrer a vítima mas não foi possível reverter a situação e o óbito foi declarado no local.A família da vítima mortal está a receber apoio psicológico no local por parte do INEM.O alerta foi dado cerca das 11h39 e no local estão 12 operacionais apoiados por quatro viaturas.