Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viúva detida por homicídio de empresário de Braga

Filho do casal está em fuga. António Ferraz da Costa morreu com um disparo na garganta.

12:16

A mulher de António Ferraz da Costa foi esta quinta-feira detida por suspeita de homicídio do empresário de Braga. O filho do casal, também suspeito do crime, está em fuga e as autoridades acreditam que está fora do país. A Polícia Judiciária de Braga está a fazer buscas à habitação para encontrar vestígios.



Com apenas um disparo, na garganta, feito à queima-roupa e com uma pistola de calibre 9 mm. Foi assim que morreu António Ferraz Faria da Costa - o conhecido empresário, de 52 anos, ligado à construção civil e que vivia em Moure, Vila Verde.



Foi encontrado sem vida numa carrinha em Braga e as autoridades suspeitam que foi colocado já sem vida na mala da Mercedes Vito de 9 lugares, tapado com uma placa preta.



A carrinha foi localizada num terreno baldio, junto à estrada em Palmeira, utilizado para estacionar carros e colocação de detritos da construção civil, por isso nenhum condutor estranhou ver o veículo parado naquela zona.



Foi a mulher que, na altura, foi à GNR de Prado dar conta do desaparecimento do marido.



O crime ocorreu em outubro de 2017.