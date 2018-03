Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alerta para caravelas-portuguesas nas praias do Algarve

Animais continuam a aparecer nos areais.

08:59

Várias caravelas-portuguesas continuavam ontem a aparecer em areais de praias algarvias, sobretudo na zona do Sotavento, entre Monte Gordo e Manta Rota.



O comandante Pedro Fernandes da Palma, da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, alerta para o "perigo" apresentado por aqueles animais marinhos, que são "venenosos" e podem causar queimaduras graves.



No Barlavento também foram detetadas, na praia da Falésia, em Albufeira, e Senhora da Rocha, em Lagoa. A Autoridade Marítima já emitiu um alerta para os perigos das caravelas-portuguesas.