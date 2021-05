Alfredo Casimiro, dono da Groundforce, está envolvido numa nova guerra com o Estado: o diferendo diz respeito a um negócio de compra de imóveis, em Loures, que não se concretizou por alegado incumprimento do empresário. Uma empresa de Casimiro terá uma dívida de cinco milhões de euros à Imofundos, empresa detida por uma entidade pública herdeira dos ativos do BPN, por alegadas rendas em atraso. O empresário nega. O ...