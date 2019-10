Algarve perde oito ambulâncias de emergência pré-hospitalar

Numa altura em que os hotéis algarvios continuam a acolher muitos turistas e os dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que há mais pessoas a morar no Algarve, o INEM decidiu retirar da região oito ambulâncias de emergência pré-hospitalar. A decisão está a gerar polémica porque nos últimos dias foram registados vários atrasos no socorro devido à falta de meios nos locais onde estas viaturas estavam posicionadas.

O INEM colocou onze veículos de emergência sazonais na região. Estavam estacionados na Cruz Vermelha em Armação de Pera, Lagos, Almancil, Albufeira, Altura, Portimão, Boliqueime e Ferreiras e nas corporações de bombeiros de Albufeira e Portimão. No final de agosto e setembro, oito destes meios deixaram de estar operacionais. Desde essa altura, sabe o CM, foram registados vários atrasos no socorro a vítimas, nomeadamente em Albufeira e Tavira, devido à falta de ambulâncias.

Fonte do INEM justificou a decisão com o facto dos meios serem "sazonais" e o seu funcionamento estar "limitado no tempo", nomeadamente "durante a época de verão", confirmando que "a sua atividade terminou no prazo previsto" em cada um dos protocolos assinados com as referidas instituições.