Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Algarve tem doze áreas em risco de inundação

Foram registados sete eventos significativos de cheias na região, no período de 2011 a 2018.

Por José Carlos Eusébio | 08:40

O Algarve tem doze áreas de risco significativo de inundação, segundo os relatórios de Avaliação Preliminar de Riscos de Inundação que foram elaborados pela Agência Portuguesa do Ambiente. Os documentos estão em fase de consulta pública até ao dia 16 de dezembro.



A lista integra duas zonas de risco em Albufeira (cidade e INATEL) e igual número em Faro (cidade e frente de mar). As restantes áreas de risco identificadas são em Aljezur, Loulé, Quarteira, Vale de Lobo, Monchique, Silves, Tavira e Vila Real de Santo António.



Entre 2011 e 2018 foram registados sete eventos de cheias em Quarteira, Albufeira, Vale de Lobo, Tavira e Vila Real de Santo António. "Nesta região, com particular incidência na zona do Algarve Central, têm-se registado nos últimos anos fenómenos de intensificação da precipitação vinda no sentido Sul-Norte, com a formação de células de precipitação convectiva aquando da entrada da frente no território, e que têm causado inundações em Loulé, Quarteira e Albufeira", diz o relatório. Estas ocorrências, conjugadas com as simulações de alterações climáticas, apontam "para um aumento dos fenómenos de precipitações intensas em curtos intervalos".



PORMENORES

Causa das cheias

Os tipos de inundações que ocorrem são de origem fluvial, cheias repentinas pluviais e inundações marítimas.



Regiões hidrográficas

A avaliação foi feita por regiões hidrográficas. Os concelhos algarvios estão divididos entre as regiões hidrográficas do Guadiana e das ribeiras do Algarve.



Vila Real de Santo António

Para a zona de Vila Real de Santo António, tal como para a área central do Algarve, o estudo prevê um aumento dos fenómenos de chuva intensa em curtos intervalos de tempo.