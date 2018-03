Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alugar 40 meios aéreos custa 48,8 milhões ao Estado

Ministro Eduardo Cabrita garante três Kamov aptos na época dos fogos.

Por Miguel Curado | 08:34

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou esta quinta-feira a realização de um concurso público urgente, com 15 dias de duração, para contratar 40 meios aéreos de combate a fogos florestais.



O investimento, previsto para o período entre 2018 e 2020, tem valor previsto de 48,8 milhões de euros. O governante fez o anúncio após visita à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), confirmando já ter autorizado a despesa.



No final de 2017, o Governo já tinha lançado um concurso internacional para o aluguer de 50 meios aéreos de combate a fogos. Destes, só foram alugados dez helicópteros. Segundo Eduardo Cabrita, as aeronaves servem "para garantir uma resposta básica".



Em relação aos três helicópteros Kamov que estão parados, o ministro da Administração Interna explicou que "estão em processo de revisão técnica e de certificação", sublinhando que estarão aptos na época de combate aos fogos. Por fim, Eduardo Cabrita garantiu ter pronta a lei orgânica da ANPC até fim de março, regularizando a situação de 600 precários.