Um professor de Geografia, de 65 anos, foi agredido a pontapé por um aluno, de 16, no interior de uma sala de aula da Escola Secundária do Padrão da Légua, Matosinhos, na quarta-feira de manhã.O docente teve de receber tratamento no Hospital Pedro Hispano, no mesmo concelho.Os motivos da agressão a pontapé são ainda desconhecidos e estão a ser investigados.A PSP foi ao local e os agentes do programa Escola Segura identificaram o estudante.