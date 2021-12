Os moradores que vivem junto ao bar do Centro Comercial Rio, na Rua de Santa Catarina, no Porto, falam numa situação “insustentável” e que vivem um “verdadeiro inferno”. Noite após noite, centenas de jovens concentram-se no espaço, que funciona ilegalmente como discoteca, provocando violentos desacatos - que até já culminaram em esfaqueamentos, tiroteios e destruição dos veículos estacionados na rua.