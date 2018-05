Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aluno dispara arma de airsoft na escola

Jovem de 13 anos ficou com projétil de plástico alojado na cabeça, em Tavira.

09:14

Um aluno de 13 anos da escola EB 2,3 D. Paio Peres Correia, na cidade de Tavira, teve de ser assistido pelo INEM depois de ter sido atingido, na cabeça, com um disparo de uma arma de airsoft (ar comprimido), ontem, ao início da tarde.



Apesar de não ter tido lesões graves, ficou com a munição, uma pequena esfera de plástico, alojada na cabeça.



Segundo o CM apurou, a PSP esteve no local pouco depois do sucedido e tomou conta da ocorrência.