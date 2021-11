Um grupo com cerca de 10 pessoas efetuou disparos e atirou garrafas na escola secundária José Cardoso Pires, em Santo António dos Cavaleiros, Loures.O grupo teria sido impedido de entrar na escola, o que terá gerado o conflito.Um rapaz de 16 anos, que não é aluno da escola, ficou ferido no joelho por disparo de arma.Os Bombeiros de Loures já estiveram no local e prestaram assistência à vítima que foi levada para o Hospital Beatriz Ângelo com ferimentos ligeiros.Há neste momento um perímetro de segurança e estão a ser feitas perícias.