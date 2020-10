Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIACP) e atual procurador-adjunto distrital de Lisboa. O magistrado, segundo o Ministério Público (MP), terá sido um dos 'alvos' de Rui Pinto, suspeito de entrar na conta de email de Amadeu Guerra e usar os acessos alegadamente roubados para sacar informações sobre processos que eram supervisionados pelo então diretor do DCIAP, como a Operação Marquês ou o caso BES, mas também para poder consultar o seu próprio processo, alegadamente.

Ao minuto Atualizado a 21 de out de 2020 | 14:34

12:27 | 21/10 Pedro Zagacho Gonçalves Pelas 14h00, vai ser ouvido Amadeu Guerra, ex-diretor do Departamento de Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIACP) e atual procurador-adjunto distrital de Lisboa. O magistrado, segundo o Ministério Público (MP), terá sido um dos 'alvos' de Rui Pinto, suspeito de entrar na conta de email de Amadeu Guerra e usar os acessos alegadamente roubados para sacar informações sobre processos que eram supervisionados pelo então diretor do DCIAP, como a Operação Marquês ou o caso BES, mas também para poder consultar o seu próprio processo, alegadamente.

12:27 | 21/10 Pedro Zagacho Gonçalves Decorre durante a tarde desta quarta-feira a 15.ª sessão do julgamento de Rui Pinto, no âmbito do processo Football Leaks, no qual o jovem 'hacker' está acusado de 90 crimes, incluindo acesso indevido, acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão.

Decorre durante a tarde desta quarta-feira a 15.ª sessão do julgamento de Rui Pinto, no âmbito do processo Football Leaks, no qual o jovem 'hacker' está acusado de 90 crimes, incluindo acesso indevido, acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão.Pelas 14h00, vai ser ouvido Amadeu Guerra, ex-diretor do Departamento de