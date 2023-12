Um homem, de 64 anos, foi aliciado para um encontro de natureza sexual, através da Internet, mas, para além da mulher que esperava, compareceu também um homem com uma faca, que o ameaçou e lhe roubou a carteira, o telemóvel, as chaves do carro e o cartão de crédito. A vítima terá sido amarrada à cama com a camisa e as calças que tinha vestidas.









Ver comentários