Ambulância do INEM em Monchique pronta até final do mês

Viatura nova está inoperacional no quartel dos bombeiros desde o dia 13 de fevereiro.

Por Ana Palma | 08:37

Isto porque, frisou, "a segurança e o socorro dos portugueses não pode estar sujeita a situações como esta". Perante a situação, a LBP responsabilizou ainda o IMT "por qualquer situação dramática que possa vir a ocorrer por falta da prestação de socorro em ambulância".

Desde o passado dia 13 de fevereiro que uma ambulância de socorro, nova e totalmente paga, se encontra inoperacional no quartel dos Bombeiros Voluntários de Monchique (BVM). Em causa esteve, durante bastante tempo, o atraso na respetiva certificação, por parte do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT). Esse problema está, contudo, já resolvido, conforme confirmou esta segunda-feira aofonte do s Bombeiros de Monchique.Neste momento, aliás, "já está agendada a vistoria com o INEM, para dia 30 de maio". A partir daí, a ambulância poderá proceder ao serviço de emergência no concelho de Monchique e nos concelhos vizinhos, tanto no distrito de faro como no de Beja".O atraso na certificação, pelo IMT, "de largas dezenas de ambulâncias" de socorro chegou a ser denunciado pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), que caracterizou a situação como "escandalosa"."O socorro às populações, com meios modernos e adequados, não pode depender da burocracia e também dos custos que ela acarreta, já que os bombeiros de todo o País são obrigados a deslocar-se com as viaturas a Aveiro para o processo de certificação", sublinhou a LBP, que apelou "aos Ministérios da Administração Interna, da Saúde e da Economia para que se entendam e ponham cobro a este verdadeiro escândalo".