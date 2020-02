Ameaça a mulher em frente à GNR em Trancoso

A detenção do suspeito, de 29 anos, foi feita por elementos do posto da GNR de Trancoso, após uma denúncia de agressões entre um casal. O crime aconteceu na sexta-feira, dia dos namorados. Os militares foram de imediato ao local e assistiram às ameaças que o suspeito dirigiu à companheira, de 24 anos. E por isso, acabou detido.A investigação apurou que, nos últimos meses, se verificou uma escalada do comportamento violento do homem devido ao consumo abusivo de álcool. O suspeito agredia a mulher, controlava-a e chegou mesmo a ameaçá-la de morte.Já foi presente a um juiz do Tribunal de Trancoso e está agora proibido de contactar e de se aproximar da vítima, bem como dos locais que esta costuma frequentar.