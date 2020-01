Vizinha agride mulher com martelo e volta para pedir desculpa

Uma mulher de 69 anos foi agredida por uma vizinha em casa, esta terça-feira, em São Paio de oleiros, Santa Maria da Feira.A mulher encapuzada, com cerca de 40 anos, agrediu Maria Ferreira com um martelo e colocou-se em fuga. A irmã e também vizinha da vítima, alertada com os gritos de socorro da mulher, veio em auxílio da mulher.Passado pouco tempo, a alegada agressora voltou ao local para pedir desculpa porque, segundo a própria, "estava descontrolada" no momento da agressão.A vítima dirigiu-se ao Instituto de Medicina Legal onde foi vista por um profissional. Apresentou queixa na GNR de São Paio de Oleiros.