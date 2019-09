Ameaça agredir ‘ex’ e queimar carros dos familiares

Um homem de 34 anos foi detido pela PSP de Lisboa por violência doméstica.A ex-mulher (com quem tem seis filhos) disse que este a ameaçou com uma pistola, afirmando ainda que ia queimar os carros dos familiares.A polícia intercetou-o e apreendeu uma garrafa com gasolina e uma faca que tinha no carro.Disse que a ‘ex’ e a família o impediram de ver os filhos. Ficou em preventiva.