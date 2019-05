Falso polícia faz ameaça com bomba na festa do título no Marquês

A PSP está a investigar um homem que se fez passar por polícia e usou as redes sociais para ameaçar que iria cometer um atentado no Marquês de Pombal durante os festejos do título."Alguém que me pague cinco milhões para eu dar à minha família que eu coloco um colete com bombas e vou lá para o meio", escreveu Márcio Ribeiro, que se identifica como agente da PSP desde 2015 e que estudou num instituto superior na Maia.A Direção Nacional da PSP garante que o homem não integra os quadros da instituição e está a investigar o caso."Depois das diligências necessárias para averiguar se o autor do comentário seria de um elemento desta Instituição, foi confirmado que o indivíduo em causa não é elemento, nem nunca foi, da Polícia de Segurança Pública. Esta Polícia irá averiguar a situação, em que circunstâncias foi publicado este comentário e qual ou quais os seus autores. Caso esteja perante matéria criminal, procederá em conformidade", explicou a Direção Nacional ao início da noite desta quinta-feira.As autoridades, a Câmara Municipal de Lisboa e o Benfica estão a trabalhar em conjunto para prevenir situações de violência caso se confirme a vitória do Benfica na Liga.Para isso está previsto um reforço do efetivo policial, a instalação de barreiras metálicas e de betão, bem como o controlo de acessos ao Marquês durante a tarde e noite de sábado.