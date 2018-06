Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça matar filhos de mulher violada

Predador acusado pelo MP do crime de violação.

O homem que foi detido em abril pela Polícia Judiciária por violar uma mulher, em Algoz, no concelho de Silves, ameaçou matar a vítima, a sua mãe e os filhos caso ela denunciasse o crime. O agressor, que está em prisão preventiva, foi agora acusado pelo Ministério Público dos crimes de violação e coação na forma tentada.



Tal como o CM noticiou na altura, a mulher estava a apanhar caracóis, num terreno ermo, na altura em que foi surpreendida pelo agressor. A vítima não conseguiu pedir socorro e só depois da violação consumada é que fez queixa na GNR. Segundo a acusação, o arguido conhecia a vítima desde a escola primária e obrigou-a, sob a ameaça de uma navalha, a manter relações sexuais numa zona descampada. De seguida ameaçou matar a mulher, a sua mãe e os filhos, se denunciasse o caso. O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público de Silves, com o apoio da PJ de Portimão.



