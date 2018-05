Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaças na net contra homicida de velho rival

André Lopes com proteção devido a mensagens de morte.

01:30

O homem que na madrugada de quinta-feira matou um velho rival no Seixal está com vigilância especial na cadeia de Setúbal devido às ameaças de que tem sido alvo na internet. André Lopes, de 24 anos, foi detido depois de matar Jonathan Gutierrez, também de 24, com uma facada. O crime foi uma vingança – há oito anos tinha sido o colombiano a esfaquear André durante uma rixa. Na altura, o jovem português sobreviveu e quando soube que o rival estava em Portugal aproveitou para ajustar contas.



"Assassino vais pagar caro. A partir do momento em que lhe tiraste a vida sou eu quem decide o teu futuro, serás queimado até desapareceres", foi uma das mensagens enviadas através das redes sociais ao homicida e familiares próximos e que estão a ser levadas a sério pelas autoridades.



Segundo o CM apurou, tanto no velório que se realizou ontem como no funeral agendado para hoje de manhã, no cemitério da Amora, a PSP efetuou uma vigilância reforçada para prevenir qualquer eventualidade.



André Lopes cometeu o crime depois de saber que o rival estava em Portugal. Os dois tinham-se envolvido numa rixa há oito anos e na altura, Jonathan Gutirrez foi condenado por uma agressão à facada. Depois foi viver para Espanha e os dois nunca mais se cruzaram, até quinta-feira. O colombiano estava no Seixal, de férias, e foi reconhecido. André foi a casa buscar uma faca e atacou o rival junto às bombas da BP de Belverde. Foi preso quando voltava a casa.