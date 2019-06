Ameaçava queimar a mulher e agredia-a em Lagos

Ameaçava regar a mulher, de 41 anos, com álcool e depois atear-lhe fogo. O homem de 42 anos acabou detido esta semana pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão, que deu cumprimento a um mandado de detenção das autoridades judiciais. Está indiciado pelo crime de violência doméstica.Segundo oapurou, o homem agredia e injuriava repetidamente a vítima. Para agravar a situação, estes atos de extrema violência ocorriam, frequentemente, diante da filha, de 13 anos de idade. A detenção ocorreu no Sargaçal, Lagos, dias depois de uma queixa sobre o caso ter chegado às autoridades.Presente esta sexta-feira ao Tribunal de Lagos, o detido ficou proibido de contactar com as vítimas, sendo controlado eletronicamente (pulseira eletrónica) e obrigado a frequentar sessões de desintoxicação de produtos estupefacientes.