Ao fim de 15 anos de prisão, o ‘Monstro da Feira’ pode regressar a Albergaria-a-Velha para cumprir as ameaças de morte que tem feito nos últimos anos. Américo Reis foi condenado a prisão perpétua pelo duplo homicídio da mulher, Ana Bela Reis, e do filho Paulo Rafael.O homicídio aconteceu no dia 25 de abril de 2018, num prédio junto à estação ferroviária de Payerne, precisamente no apartamento que Ana Bela arrendou para escapar a anos de violência doméstica.