Amigo de Madonna procurado pela PJ

Schmidt não se entregou e já não vive em casa de luxo.

Por Magali Pinto | 01:30

Passou uma semana desde que o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu que Raul Schmidt vai ser extraditado para o Brasil, mas, até agora, ainda não se entregou voluntariamente às autoridades.



É procurado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ -os investigadores já têm os mandados de condução sob custódia - mas Schmidt não está na sua casa, num condomínio de luxo na zona do Castelo, no coração de Lisboa.



Foi lá que travou uma grande amizade com Madonna – em comum têm o gosto pelo fado. Recorde-se que um grupo de 100 fadistas fez um pedido de ‘habeas corpus’ quando Raul Schmidt esteve preso.



Investigado pelo pagamento de luvas a vários diretores da Petrobrás, no processo Lava Jato, no Brasil, o empresário é ainda acusado de ter sido intermediário de empresas internacionais na obtenção de contratos de exploração de plataformas da petrolífera estatal brasileira.



Schmidt é suspeito dos crimes de corrupção, associação criminosa e branqueamento de capitais.