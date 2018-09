Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amigos choram morte de professora morta no Montijo

Filha e genro já confessaram o crime.

18:25

Os amigos de Amélia Fialho estão em choque com a morte da professora do Montijo.



Em declarações à CMTV, Vanessa Pinto, veterinária, afirmou que "não tinha conhecimento de episódios de agressões" naquela família. A filha e genro já confessaram o crime.



"Não consigo acreditar como é que uma mãe deu tanto àquela filha e ela terá sido capaz de fazer uma coisa destas. Nunca desconfiei de que pudesse ser a Diana nem tinha conhecimento dessas queixas de maus-tratos", disse Vanessa Pinto à CMTV.



"A Amélia era colega do meu pai na escola. Muito boa mãe, muito preocupada e dedicada à filha. Não consigo acreditar que isto aconteceu. Parece impossível", acrescentou.