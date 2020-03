Amigos morrem em despiste brutal quando seguiam para a discoteca

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Já passava das três da manhã de domingo quando um condutor passou pela estrada secundária paralela ao IC2, que liga as povoações de Sobral à Mata do Casal Galego, em Pombal, e se deparou com um BMW Série 3 muito danificado, imobilizado no meio da via. No interior, encontravam-se cinco pessoas encarceradas - duas delas mortas -, após um despiste seguido de uma violenta colisão contra dois eucaliptos.Mauro Telo, de 27 ...