“Amiguismo” na GNR dá guerra com cabos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Mais de 250 militares da GNR estão desesperados com uma decisão do Comando Geral. A medida – que transfere estes elementos para outros pontos do País – já está a ser contestada pelas três associações sindicais da Guarda. Uma delas apresentou esta quarta-feira uma providência cautelar contra o despacho do tenente-general Botelho Miguel emitido na sexta-feira e que tem efeito no próximo dia 26."Exigimos a suspensã... < br />