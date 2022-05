Ananás oculta 250 quilos de cocaína em Setúbal

As redes de tráfico continuam a recorrer aos expedientes mais imaginativos para fazer entrar droga em Portugal. Agora foi uma remessa de ananases frescos, oriunda da América do Sul, a ser usada para tentar iludir as autoridades do porto de Setúbal. Mas em vão.Os inspetores da Autoridade Tributária estranharam a imagem dada pelo ‘scanner’ e quando abriram o contentor descobriram 250 quilos de cocaína dissimulados entre a fruta. A droga foi apreendida e entregue à PJ, que agora investiga. No início desta semana ocorreu uma apreensão em tudo semelhante, mas no porto de Sines.