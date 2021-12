André Ventura tem conta no Facebook suspensa por afirmações contra os ciganos

O Facebook suspendeu a conta do líder do Chega, André Ventura, por causa de uma publicação em que faz afirmações contra os ciganos."Em Beja vi o medo que toda a população cigana tem da comunidade cigana", pode ler-se na publicação.Ventura vai ficar impedido de comentar e publicar na rede social durante três dias porque desrespeitou os Padrões da Comunidade no que diz respeito ao discurso de incentivo ao ódio".O presidente do Chega já reagiu e disse aoser "lamentável que, em período pré eleitoral, o Facebook insista em boicotar alguns líderes políticos em Portugal e na Europa"."Curioso que pertencem quase sempre ao mesmo espaço político", acrescenta.