O Tribunal de S. João Novo, no Porto, condenou a 6 anos de cadeia o homem que, em outubro de 2018, raptou e atacou sexualmente uma esteticista, que tinha conhecido num casamento em que o arguido era o animador musical. Tem ainda de pagar 20 mil euros de indemnização à vítima, prima da noiva.





A mulher foi forçada a entrar num carro e a circular por estradas ermas durante 13 km. Depois, quando pararam, foi agredida com uma chapada e o agressor tentou manter com ela relações sexuais forçadas na mala e no capô do carro.