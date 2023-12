Carlos Gouveia, um recluso de 37 anos com a alcunha de ‘Animal’ (devido ao porte físico e à violência), está pela terceira vez nos últimos 13 anos a ser um pesadelo para os guardas prisionais. Em prisão preventiva na cadeia de segurança máxima de Monsanto, em Lisboa, está em protesto há cerca de um mês, barrando as paredes da cela com fezes e urina.









Ver comentários