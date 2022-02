Antigo autarca de Vila Nova de Poiares absolvido pelo Tribunal de Coimbra

O antigo autarca de Vila Nova de Poiares Jaime Marta Soares e um técnico superior do município foram esta sexta-feira absolvidos, pelo Tribunal de Coimbra, dos crimes de participação económica em negócio, abuso de poderes, prevaricação de cargo público e falsificação de documentos. Em causa estava a aquisição de fotocopiadoras para a autarquia, no valor de 20 mil euros, no final do seu último mandato, em 2013.









“Não se tendo provado os factos que integravam os elementos objetivos dos crimes imputados, os arguidos devem ser absolvidos”, disse o juiz presidente, salientando que “não se provou a prática de qualquer ato ilícito”.

“Sempre estive de consciência tranquila. Não era ao fim de 40 anos como autarca que ia alterar os meus valores, a dignidade e a honradez”, disse esta sexta-feira Marta Soares, afirmando que tudo não passou de “uma cabala” criada por medo de de que se recandidatasse “nas eleições seguintes”.