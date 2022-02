O antigo presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, Jaime Marta Soares, que liderou o município entre 1974 e 2013, começou esta terça-feira a ser julgado no Tribunal de Coimbra por participação económica em negócio, falsificação de documento e abuso de poderes. Em causa está a aquisição de equipamentos de cópias, impressão e digitalização, adquiridos no final do último mandato, já após as eleições. O Ministério Público entende que, apesar de estar ainda em funções, Marta Soares já não tinha poderes para a aquisição de material. Para além do autarca, um dos técnicos da autarquia também é arguido. Ambos ficaram em silêncio no início do julgamento.









Foi o seu sucessor, João Henriques, que denunciou o caso “ao ver dinheiro a sair da conta [da autarquia] sem documentação de suporte e autorização de despesa”, explicando que cancelou o contrato em 2015. O autarca e técnicos municipais, ouvidos esta terça-feira, reconhecem a importância do equipamento, que era o único, para emissão de faturas da autarquia.