Antigo campeão de kickboxing acusa homem amputado de agressão

Ricardo Fernandes, o antigo campeão europeu e mundial de kickboxing que, como onoticiou esta segunda-feira, vai ser julgado por uma dezena de crimes graves como rapto ou ofensas corporais qualificadas, diz que respondeu a uma agressão quando atacou um cliente amputado numa discoteca de Torres Vedras.Marco Antão é o advogado do atleta – ainda representa o Sporting, com quem tem contrato profissional - e garante que o episódio de violência, ocorrido a 10 de abril de 2016 numa discoteca de Ponte de Rol, Torres Vedras, “ficou registado pela videovigilância do estabelecimento”. “O Ricardo interveio para conter uma desordem. Foi então que o cliente amputado o agrediu por trás e ele teve de se voltar e defender-se”, explica Marco Antão.