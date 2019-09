Antigo militar da GNR ferido em queda ao rio Arade

O antigo militar da GNR estava a dar um passeio pela marina de Portimão, no rio Arade, este sábado de manhã, quando foi acometido de uma indisposição súbita e caiu à água, tendo ficado em situação de pré-afogamento. A vítima foi considerada um ferido grave e foi hospitalizada.Segundo oconseguiu apurar, o alerta foi dado às 08h09. Fontes que estiveram no local relataram que a vítima, de 68 anos, caiu quando se encontrava no passadiço onde se encontram as bombas de combustível que abastecem as embarcações."Ele escorregou e caiu, tendo ficado em dificuldades, pois não conseguia içar-se do passadiço para sair da água. Foi salvo e, depois de assistido e devidamente estabilizado no local, foi transportado para o hospital de Portimão", referiram aoas mesmas fontes.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Portimão, que prestaram assistência ao militar da GNR na reforma, que foi considerado como sendo um ferido grave pois encontrava-se em hipotermia.Entretanto, pelas 22h30 de sexta-feira, outro homem, de 43 anos, caiu igualmente ao rio Arade, na zona ribeirinha da cidade, frente à praça Manuel Teixeira Gomes.Nesse momento, a zona estava cheia de pessoas, que acompanharam as operações de resgate do indivíduo desenvolvidas pela Polícia Marítima e Bombeiros. A vítima, que aparentava não estar no seu estado normal, não se mostrou cooperante com as autoridades durante o resgate.