António Costa diz que Portugal vai ajudar a Grécia no que for preciso

Portugal vai enviar 50 elementos da Força Especial de Bombeiros para ajudar no combate aos incêndios.

12:35

Já transmiti ao Primeiro-ministro @tsipras_eu a disponibilidade e a solidariedade portuguesas e as condolências ao povo grego e às famílias enlutadas. — António Costa (@antoniocostapm) 24 de julho de 2018

Quero enviar uma mensagem de solidariedade ao povo grego, que está a sofrer o trágico flagelo dos #incêndios. #Portugal está disponível, no quadro europeu e bilateral, para apoiar a #Grécia, tal como está também a apoiar a #Suécia. — António Costa (@antoniocostapm) 24 de julho de 2018

O primeiro-ministro, António Costa, transmitiu esta terça-feira ao seu homólogo grego, Alexis Tsipras, uma mensagem de condolências pelas vítimas mortais dos incêndios na Grécia e manifestou a disponibilidade de Portugal para auxiliar no combate aos fogos."Já transmiti ao primeiro-ministro Tsipras a disponibilidade e a solidariedade portuguesas e as condolências ao povo grego e às famílias enlutadas", escreveu António Costa, numa nota publicada na rede social Twitter.Os fogos que deflagraram na Grécia causaram pelo menos 60 mortos e 172 feridos, alguns em estado crítico, de acordo com os últimos dados da Proteção Civil grega."Quero enviar uma mensagem de solidariedade ao povo grego, que está a sofrer o trágico flagelo dos incêndios. Portugal está disponível, no quadro europeu e bilateral, para apoiar a Grécia, tal como está também a apoiar a Suécia", escreveu ainda o primeiro-ministro português.O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou que Portugal vai enviar 50 elementos da Força Especial de Bombeiros (FEB) para ajudar a combater os incêndios na Grécia-Eduardo Cabrita adiantou que será disponibilizado apoio terrestre, tal como as autoridades gregas solicitaram ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil.