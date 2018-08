Primeiro-ministro estará ao final da manhã na sede da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

15:14

O primeiro-ministro, António Costa, vai estar esta quarta-feira, dia 8 de agosto, ao lado do ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, durante o briefing da ANPC.O primeiro-ministro tem estado a acompanhar à distância o que se passa em Monchique para cumprir as recomendações da comissão técnica independente que, no relatório sobre Pedrógão, considerou que a presença de políticos no terreno "perturba naturalmente os trabalhos de comando", segundo avança a Sábado