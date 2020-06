Apanha 9 anos de prisão por torturar homem com cabos de bateria no pénis

Um inglês de 31 anos foi condenado à pena de 9 anos de prisão, em cúmulo jurídico, pelos crimes de sequestro e roubo de um homem de 45, em Portimão. Um cúmplice, de 21 anos, foi condenado a 4 anos e meio de prisão, com pena suspensa .





A vítima foi torturada com cabos de bateria no pénis, num mamilo, numa orelha e num dedo, bem como agredida a soco e pontapé. Foi ainda amarrada com cordas de nylon e cintas de reboque. Os crimes ocorreram no dia 2 de outubro de 2018. Os arguidos apontaram uma pistola à vítima, tiraram-lhe as chaves de casa e o carro em que se fazia transportar, bem como a carteira. Roubaram dinheiro e ouro da casa da vítima, que foi amarrada e torturada e depois levada para uma casa em ruínas, na zona de Malhadais, Boliqueime, de onde conseguiu fugir e pedir ajuda.