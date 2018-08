Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanhado a espancar cadela

PSP da Amadora deteve homem, de 43 anos, a dar murros no animal

Por Miguel Curado | 09:02

Um homem, de 43 anos, foi preso em flagrante pela PSP quando espancava a murro a sua cadela numa rua da Reboleira, Amadora.



O alerta para a Polícia foi dado pelas 19h50 de terça-feira. Testemunhas asseguravam, na denúncia, que estava um homem na via pública, na avenida D. José I, a agredir com violência um animal.



Os agentes chegaram ainda a tempo de ver o agressor a dar murros, com violência, por todo o corpo do animal. Quando foi intimado a parar, o homem revelou desinteresse para com o bem-estar da cadela mas confessou ser sua propriedade.



Os agentes prenderam-no, invocando a lei de defesa dos animais. O detido foi notificado para ir a tribunal. A cadela ficou entregue, provisoriamente, à mulher do agressor.